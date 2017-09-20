Уложили лицом на землю: на Кировоградщине задержали десятки вооруженных преступников во время "сходки" (фото, видео)
Несколько из этих граждан в уголовном мире имеют статус «авторитетов».
На Кировоградщине в г. Кропивницкий правоохранители на территории одного из ресторанов задержали преступников во время криминальной «сходки», сообщает пресс-служба Нацполиции.
Среди задержанных – жители трех областей, несколько из них имеют статус «авторитетов» в криминальном мире. У задержанных изъято несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе два автомата, а также гранату. Открыто уголовное производство.
«По оперативной информации, 27 мужчин прибыли до Кропивницкого, чтобы «обсудить» вопрос перераспределения сфер «влияния».
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Часть из них – ранее судимые за преступления против жизни и здоровья человека, а также за имущественные преступления. Несколько из этих граждан в уголовном мире имеют статус «авторитетов», - говорится в сообщении.
У нескольких мужчин полицейские обнаружили оружие: четыре пистолета, два револьвера, два автомата, а в автомобиле – гранату Ф-1. По этим фактам начаты уголовные производства, продолжаются следственные действия. Изъятый «арсенал» направлено на проведение соответствующих экспертиз.