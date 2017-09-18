В Украину уже приехали более 2 тысяч хасидов-паломников (фоторепортаж)

На сегодняшний день в Украину на празднование иудейского Нового года Рош Ха-Шана в Умани уже въехали почти 2200 хасидов-паломников. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что большинство из них прибывает через аэропорт «Борисполь», а также аэропорты «Львов», «Одесса», «Херсон» и пункты пропуска «Краковец» и «Могилев-Подольский».

По данным ГНСУ, за сутки в столичные аэропорты прибыли 9 чартерных рейсов с хасидами-паломниками.

«В свою очередь пограничники принимают все меры, чтобы оформление этой категории путешествующих проходило на должном уровне и одновременно не создавало никаких неудобств другим пассажирам авиалиний. С этой целью руководство Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» увеличило количество рабочих мест и пограничных нарядов. На усиление и обеспечение режимных мероприятий в пунктах пропуска «Борисполь» и «Жуляны» добавлена группа военнослужащих мобильного пограничного подразделения», - говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что в настоящее время никаких проблем с оформлением или нарушением режимных правил паломниками в столичных аэропортах не возникало.

В целом Госпогранслужба в этом году ожидает прибытия в Украину около 40 тысяч паломников.

Как сообщал УНИАН, с 20 по 21 сентября в городе Умань Черкасской области состоится ежегодное празднование Нового года по иудейскому календарю. По этому случаю в Украину прибудут более 30 тыс. людей из более чем 20 стран мира.

Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810 гг.) - основатель Брацлавского (Бреславский) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.