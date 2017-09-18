В Запорожье ветераны АТО устроили протест против водителей (видео)

Ветераны АТО перекрыли движение по центральной дороге Запорожья из-за маршрутчиков. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ветераны АТО устроили протест против водителей, которые отказывают им в бесплатном проезде.

Движение по проспекту они перекрыли на полчаса: легковые автомобили они пропускали, а вот маршруткам приходилось останавливаться.

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Акцию протеста ветераны устроили после конфликта между инвалидом, который получил тяжелые ранения под Иловайском, и водителем, который не захотел перевозить мужчину бесплатно. В результате драки АТОшнику пришлось зашивать губу, а водителя маршрутки госпитализировали с переломом носа.

Чиновники признают, что решение про бесплатный проезд єсть, а перевозчики должны его выполнять.

В свою очередь протестующие требуют разорвать договор с фирмой, которая ненадлежащим образом выполняет свои функции.