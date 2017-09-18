В Коростышеве на выходных праздновали День города

В эти выходные Коростышев Житомирской области отметил День города. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Коростышевскую городского совета.

Как отмечается в сообщении, по случаю празднования 518-й годовщины первого письменного упоминания о Коростышеве, в городе прошли спортивно-творческие мероприятия.

Это были: городские соревнования по спортивному ориентированию, по легкой атлетике, театрализованное спортивно - художественный праздник, разнообразные эстафеты среди школьников, первенство города по шахматам и шашкам.

Для участников праздника, который проходил в эти выходные и завершился вчера, также действовали мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного искусства, запускались судомодели, и тому подобное. Также состоялось награждение победителей соревнований.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, так, в частности, в Коростышеве к мероприятиям присоединились сотрудники регионального Управления полиции охраны. Правоохранители в течение дня общались с участниками праздничных действ, рассказывая о способах защиты квартир от воровских посягательств.

«Маленьких участников праздничных мероприятий больше всего привлекали представленные полицейскими охраны служебные машины, оружие и спецсредства, которые используются правоохранителями во время ежедневного несения службы. Ребятишки с удовольствием использовали возможность посидеть в салонах автомобилей, почувствовав себя настоящими полицейскими», - сказано в сообщении.