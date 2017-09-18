Во время триумфа на церемонии "Эмми" Николь Кидман страстно поцеловала коллегу на глазах у мужа (видео)

Американская актриса Николь Кидман во время церемонии "Эмми", которая состоялась в вечером 17 сентября в Лос-Анджелесе, поцеловала своего коллегу-актера Александра Скарсгарда.

Американская телевизионная академия провела 69-ю церемонию "Эмми" в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Главную награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале вручили Элизабет Мосс за роль в "Рассказы служанки". А за лучшую мужскую роль в драматическом сериале наградили Стерлинга К.Брауна ("Это мы").

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Одним из лидеров стал телепроект "Большая маленькая ложь", который объединил на одной съемочной площадке таких звезд, как Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц и Александр.

Александр Скарсгард получил статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме". Когда он выходил на сцену, Николь Кидман сочно поцеловала его в губы на глазах у своего мужа Кита Урбана, который стоял прямо у нее за спиной.