В Житомирской области завершаются антитеррористические учения

С 13 по 15 сентября на Житомирщине проходят учения, организованные Координационной группой Антитеррористического центра при Управлении службы безопасности Украины в Житомирской области.

Об этом УНИАН сообщили в управлении гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.

К участию в учениях привлечены полицейские, нацгвардейцы, спасатели, пограничники, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, органы власти.

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«На сегодня такие учения являются не просто плановыми, а необходимостью. Ведь для выполнения антитеррористических работ необходима слаженность всех структур, умение действовать быстро и максимально точно, чтобы сохранить жизнь людей. Тренировки проходят в условиях максимально приближенных к реальным», – отметил заместитель председателя облгосадминистрации Ярослав Лагута, который также присоединился к тренировкам.

Напомним, целью учений является обезвреживание взрывных устройств в местах массового пребывания людей, вблизи военных и других потенциально опасных объектов. Кроме того, в регионе прошли мероприятия по выявлению условных террористов, а также проверялась готовность сил и средств к ликвидации последствий возможного диверсионного акта.