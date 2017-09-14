Родственники положили мальчика на багажную полку в авто и гнали со скоростью 100 км/ч (видео)

На трассе Ягодин-Борисполь заметили маленького мальчика, которого родственники положили в авто на багажную полку.

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Как говорится в сюжете, когда ребенок лежал на багажной полке, авто ехало со скоростью 100 километров в час.

При таких условиях перевозки, отмечают журналисты, есть риск погибнуть не только во время резкого торможения, но и после удара в машину сзади.

Как сообщал УНИАН, во Львове в результате ДТП с участием маршрутки и легковушки Honda Accord пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 9-летняя девочка.