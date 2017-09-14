В России отказались признавать "человеком года" Ивана Дорна, в качестве утешения подарили бутылку виски (фото)
12:52, 14 сентября 2017Общество
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Победителем стал Баста (Василий Вакуленко), а вот Иван Дорн получил только специальный приз Johnnie Walker "Движение вперед".
Иван Дорн / hochu.ua
В России состоялась церемония награждения "GQ Человек года", которую организовал журнал GQ.
За звание "Музыкант года" в этом году боролись Баста, Хаски и Иван Дорн. Конкуренцию им составили Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, и пианист Денис Мацуев.
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Победителем стал Баста (Василий Вакуленко), а вот Иван Дорн получил только специальный приз Johnnie Walker "Движение вперед".
Соперником Дорна оказался музыкант Баста / скриншот
Отметим, что в прошлом году человеком года в этой преимии и музыкантом года стал Шнур. А 5 лет назад "Человеком Года" по версии GQ стал Оксимирон.
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