ВСП начал рассмотрение кандидатов в обновленный Верховный суд

Высший совет правосудия начал рассмотрение материалов о внесении представления президенту Украины о назначении судей обновленного Верховного суда.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании присутствуют 17 членов ВСП.

Они планируют сегодня рассмотреть 16 кандидатов, по 4 в каждый кассационный суд в составе Верховного суда: хозяйственный, административный, уголовный, гражданский.

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Высшая квалификационная комиссия судей отобрала 120 кандидатов на должности судей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском). Более 3/4 кандидатов (93) являются судьями и только 27 - учеными и адвокатами.

Из 120 кандидатов, прошедших конкурсное оценивание в Высшей квалификационной комиссии судей, 30 получили отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности при ВККСУ.

Согласно закону, победители этого конкурса должны быть еще рекомендованы для назначения судьями ВСП, который может не утвердить того или иного кандидата на основании того, что он не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики, или установит, что при прохождении им конкурса были допущены процедурные нарушения.