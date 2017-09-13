Ураган "Ирма": Франция эвакуировала двух украинцев с Карибов

Франция эвакуировала двух граждан Украины из своих заморских территорий на Карибских островах в связи с разрушительным ураганом "Ирма". Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

Читайте такжеУраган "Ирма" привел к сильнейшему за 100 лет наводнению в Джексонвилле

"Кризисный центр МИД Франции: эвакуированы двое граждан Украины о.Сен-Мартен на о.Мартиника из-за (урагана) "Ирма". Угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, посольства Украины в США, Нидерландах, Кубе, Франции и консульские учреждения в США взаимодействуют с кризисными центрами этих стран в круглосуточном режиме для получения информации об украинцах, которые могут находиться на территориях, где бушует "Ирма".