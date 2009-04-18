Пограничники подсчитали, что они делали три месяца

За первый квартал 2009 года сумскими пограничниками во взаимодействии с сотрудниками СБУ, МВД, таможни выявлено 112 единиц оружия, свыше 2 тысяч боеприпасов, около 6 килограммов наркотического сырья и пресечено незаконное перемещение через границу товаров и валютных ценностей на общую сумму около 5 млн. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Сумского пограничного отряда Александр ШИШКА, за первый квартал через государственную границу пропущено почти 1,5 млн. граждан и около 100 тыс. транспортных средств.

За этот же период не пропущено через государственную границу за нарушение законодательства Украины 847 человек, из них 648 потенциальных незаконных мигрантов.

За незаконное пересечение государственной границы Украины задержаны 212 человек, из них 62 незаконных мигранта.

При нарушении законодательства о государственной границе к административной ответственности привлечены 359 человек, наложено взысканий в виде штрафов на общую сумму свыше 130 тыс. грн.