Под Житомиром полиция разыскала и вернула домой 5-летнего велосипедиста (фото)

5-летнего жителя села Перлявка Житомирского района, который уехал кататься на велосипеде и пропал, нашли за 10 километров от дома. Маленького путешественника вернули родителям. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Около 16 часов 11 сентября в полицию обратилась жительница Перлявки с сообщением о пропаже ее 5-летнего сына. По словам женщины, мальчик три часа назад уехал кататься на велосипеде и до сих пор домой не вернулся. Самостоятельные поиски ребенка результатов не дали.

"На розыск пропавшего были привлечены десятки людей - работников Житомирского отделения полиции, кинологов со служебной собакой и местную общину. В то же время жителей соседних населенных пунктов было извещено о поиске ребенка. Поскольку возле села находится река и лесной массив, стражи порядка в первую очередь принялись прочесывать эту местность",- сообщают в полиции.

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Впоследствии поступила информация о том, что похожего по приметам мальчика обнаружили в другом населенном пункте примерно в 10 км от Перлявки. Полицейские, которые приехали за парнем, узнали, что путешественник заехал в местный магазин и попросил у продавщицы мороженого. Женщина поняла, что ребенок неместный, сообщила об этом правоохранителям и угостила парня мороженым. Полицейские передали мальчика родителям.