Продан уверен, что Газпром и Нафтогаз должны поладить

ОАО «Газпром» не поднимало вопрос о штрафных санкциях в отношении НАК «Нафтогаз Украины» за недобор природного газа в первом квартале текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сегодня на пресс-конференции.

По его словам, «Нафтогаз» своевременно оплачивает счета, выставляемые «Газпромом». «И это является одним из главных моментов наших нынешних взаимоотношений… У нас прошел первый квартал, и вопрос санкций не возникал», - добавил он.

При этом министр выразил уверенность, что «Газпром» и «Нафтогаз» достигнут компромисса по объемам покупки газа и не применения штрафных санкций за их уменьшение.

Ю.ПРОДАН также подчеркнул, что «Газпром» выставляет «Нафтогазу» счета за фактически потребленный объем. «Поэтому нет оснований говорить о каких-либо конфликтах. Мы считаем, что добрая воля сторон будет приводить к компромиссу в диалоге между двумя хозсубъектами, а те сообщения, которые время от времени появляются в СМИ, очевидно, являются отголосками той переписки, которую вели «Газпром» и «Нафтогаз», - отметил он.

Как сообщалось, ранее первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО выразил надежду, что «Газпром» не применит финансовых санкций за недобор Украиной природного газа.

Он подчеркнул, что согласно январским контрактам, планы по закупке газа Украиной составляют 40 млрд. куб. м газа. Но в этих документах предусматривается возможность закупки газа на 20% меньше установленного объема. «То есть, по умолчанию можем закупить всего 32 млрд. кубометров. Сегодня речь идет о необходимости закупить 33 млрд. кубометров. Единственная дискуссия идет в том ключе, в каком квартале покупать те или иные объемы газа, потому что цена поквартально уменьшается», - сказал И.ДИДЕНКО.

Вместе с этим, он подчеркнул, что Украина недополучает выручку из-за уменьшения транзита газа в Европу в связи с сокращением его потребления странами ЕС. «Мы недополучаем выручку от транзита российского газа в ощутимых количествах, но это компенсируется как раз маневрированием объемами газа, которые мы закупаем в первом, втором, третьем и четвертом кварталах», - сказал И.ДИДЕНКО.

Учитывая такую ситуацию, он выразил надежду, что по итогам года НАК «Нафтогаз Украины» не получит негативный баланс.

Справка УНИАН. 19 января т.г. в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 гг. Украина получила скидку в размере 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.