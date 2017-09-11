В Бердичеве будут судить студентку за заказ убийства отца

В Бердичеве будут судить молодую женщину, которая заказала убийство своего отца. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Читайте такжеСуд вынес приговор заказчику жестокого убийства своей овчарки в Харькове Как отмечается в сообщении, сейчас Бердичевской местной прокуратурой утвержден обвинительный акт в уголовном производстве по факту совершения заказного убийства из корыстных побуждений, которое произошло в Бердичеве.

Этот инцидент произошел еще 22 марта этого года, когда на одной из улиц города был найден мужчина без сознания с видимыми травмами головы. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы, однако спасти его жизнь не удалось. Он умер через несколько дней.

«Установлено, что неприятие родительских замечаний и наставлений относительно своего поведения привели к возникновению неприязненных отношений между дочерью и отцом. Девушка, которая училась в одном из престижных киевских университетов, решила, что и в дальнейшем не нуждается ни родительских наставлениях, ни в самом отце. А потому лично взялась за организацию своего преступного умысла - убийство отца», - рассказали УНИАН в прокуратуре.

Для реализации убийства 21-летняя студентка привлекла своего знакомого – 19-летнего жителя Бердичева. С ним она разработала план и заключила сделку: парень обязался лишить жизни отца девушки, за что должен был получить от заказчицы вознаграждение, размер которого предварительно не определили.

Действуя по заранее разработанному плану, девушка позвонила отцу и под предлогом передать принадлежащие ей вещи попросила его вечером выйти из дома и передать ее знакомому чемодан с вещами. После этого телефонного разговора она сообщила своему сообщнику о времени и месте встречи с отцом. Когда мужчина вынес вещи, парень набросился на него и нанес тяжкие повреждения, от которых потерпевший скончался в реанимационном отделении Бердичевской городской больницы, не приходя в сознание.

Такие действия девушки правоохранители квалифицировали как организацию убийства, совершенного на заказ и по предварительному сговору группой лиц. Преступление исполнителя убийства квалифицировано как умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу и по предварительному сговору. Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве направлен для рассмотрения в Бердичевский горрайонный суд. Публичное обвинение в суде будет обеспечивать Бердичевская местная прокуратура.

Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.