НБУ ввел временную администрацию еще в двух банках

Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банки "Арма" (Киев) и "Днистер" (Львов).

Об этом УНИАН сообщил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК.

По его словам, также были введены кураторы Нацбанка в банке «Финансы и Кредит» (Киев) и «Имэксбанке» (Одесса).

Решения были приняты правлением Национального банка 16 апреля.

Как сообщал УНИАН, НБУ и Кабинет министров Украины определили 7 банков – кандидатов на рекапитализацию при участии государства. В списке претендентов называются банк "Надра", "Родовид Банк", банк "Финансы и кредит", "Укрпромбанк", "Укргазбанк", "Имэксбанк" и банк "Киев".

По словам председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА, правительство выставляет обязательным условием для участия государства в капитале введение в банке временной администрации.

В бюджете Украины на 2009 год предусмотрено 44 млрд. гривен для проведения рекапитализации негосударственных коммерческих банков.

Справка УНИАН. На 16 апреля временные администрации были введены в 11 банках: АБ "Банк регионального развития", ОАО "Родовид Банк", ОАО "БИГ Энергия", ООО "Укрпромбанк", АКБ "Национальный кредит", ОАО КБ "Причерноморье", АКБ "Киев", ОАО КБ "Надра", ООО "Захидинкомбанк", АКБ "Одесса-банк", АКБ "Трансбанк".