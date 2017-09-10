В «Штабе блокады торговли с оккупантами» заявляют о блокировании полицией «титушек» в пункте пропуска «Краковец», где сегодня ожидают прибытия из Польши экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, которого президент Украины лишил украинского гражданства.

Об этом «Штаб блокады торговли с оккупантами» сообщает в Facebook.

«В лагере в Краковце блокируют связь, к сожалению, прямую трансляцию запустить пока не удается», - заявили активисты.

По их словам, сейчас на сцене возле лагеря выступают активисты, волонтеры, депутаты и представители общественных организаций. В лагере царит хорошее настроение.

«Полиция заблокировала «титушек», провела обыск и проверку их оружия. Вскоре провокаторов увезли в неизвестном направлении», - утверждают активисты.

Также отмечается, что за порядком в лагере следят ветераны АТО.

«Ребята из Штаба блокады и ветераны батальона «Донбасс» выстроились кордоном для обороны лагеря от возможных нападений провокаторов и полицейских», - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что на польской территории у пункта пропуска скопилась большая очередь автомобилей.

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Как сообщал УНИАН, экс-президент Саакашвили планировал вернуться в Украину 10 сентября через КПП «Краковец», где его могут задержать: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента.

Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители «Движения новых сил», политики и активисты.

Между тем, в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.

По словам первого заместителя председателя ГПСУ Василия Серватюка, Саакашвили имеет несколько украинских паспортов - внутренний и два заграничных.

«В соответствии с решением уполномоченного государственного органа, эти паспорта недействительны. И Государственная пограничная служба Украины имеет поручение изъять эти паспорта. То есть, изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его (Саакашвили – ред.) на территорию государства, из которого он прибыл», - сказал Серватюк.