На Житомирщине полиция задержала главу сельсовета на взятке в 400 долларов США.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 7 сентября работники Управления защиты экономики в Житомирской области ДЗЕ Нацполиции, Следственного управления ГУНП и прокуратуры области задержали председателя одного из сельсоветов Малинского района во время получения им неправомерной денежной выгоды.

По указанному факту начато уголовное производство.

55-летний сельский голова требовал денежное вознаграждение за положительное решение сельсовета о выделении физическому лицу земельного участка площадью 0,25 га под строительство жилого дома. В целом он оценил свои услуги в 500 долларов США.

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Первый транш в 100 долларов председатель сельского совета получил несколькими днями ранее. Момент передачи второй части неправомерной денежной выгоды был тщательно задокументирован правоохранителями, а фигурант задержан «на горячем». Во время осмотра у него был изъят предмет взятки.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За подобные действия мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.