Подросток убил мать, запрещавшую ему играть на автоматах
22:39, 15 апреля 2009Общество
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Место трагедии - Одесская область
В райцентре Килия Одесской области дежурная бригада «скорой помощи» обнаружила в квартире труп 42-летней женщины с явными признаками насильственной смерти.
Как сообщили УНИАН в милиции, вызванная оперативная группа установила в ходе оперативно-розыскных мероприятий, что к совершению преступления причастен 16-летний сын погибшей.
В частности, он дал признательные показания, что «задушил мать подушкой - в отместку за то, что не отпускала его играть на игровых автоматах».
В отношении задержанного подростка возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве.
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