Подросток убил мать, запрещавшую ему играть на автоматах

В райцентре Килия Одесской области дежурная бригада «скорой помощи» обнаружила в квартире труп 42-летней женщины с явными признаками насильственной смерти.

Как сообщили УНИАН в милиции, вызванная оперативная группа установила в ходе оперативно-розыскных мероприятий, что к совершению преступления причастен 16-летний сын погибшей.

В частности, он дал признательные показания, что «задушил мать подушкой - в отместку за то, что не отпускала его играть на игровых автоматах».

В отношении задержанного подростка возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве.