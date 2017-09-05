Под Харьковом отреставрируют Шаровский замок

Такое решение біло принято на совещании по решению вопросов содержания и функционирования Шаровского дворцово-паркового комплекса, сообщили в пресс-службе Харьковского областного совета.

Планируется провести реставрацию Шаровского дворцово-паркового комплекса, восстановить освещение в здании дворца, а также провести работы по расчистке парка.

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Справка: Шаровский дворцово-парковый комплекс находится в поселке городского типа Шаровка и является памятником культуры национального значения. Главной его достопримечательностью является замок, построенный в XIX веке. В 1836 году усадьба принадлежала помещику Савве Ольховскому, а позже у нее сменилось несколько владельцев. В 1917 году замок национализировали, а в 1925 году здесь находился один из областных санаториев для больных туберкулезом. Шаровский дворец — единственная часть комплекса, которая реставрировалась за последние 15 лет.