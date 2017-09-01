В Киеве полицейский Василий ограбил канадского коллегу, который приехал обучать украинских копов - СМИ

В Киеве произошло несколько случаев, когда иностранцев ограбили полицейские. О этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.

В частности, как пишет издание, в мае этого года в столице ограбили турка, который приехал в украинскую столицу на Евровидение. Издание пишет, что туриста якобы остановили поздно вечером, когда он навеселе возвращался домой. Полицейские проверили документы, после чего у туриста будто исчезли деньги. Это дело расследуют прокуроры.

Кроме этого, также стало известно, что в апреле этого года, один из сотрудников полиции на имя Василий ограбил другого иностранца – канадца, который приехал в Украину обучать украинских копов. В материалах делах отмечается, что правоохранители остановили иностранца по надуманной причине. После чего, один из украинских полицейских пригласил иностранца в автомобиль силовиков.

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«На заднем сидении рядом с канадцем сел старший сержант Василий, который совершил поверхностный осмотр ночного путешественника. Предметом интереса украинского правоохранителя стали кредитная карта и деньги, которые он обнаружил в переднем кармане джинсов канадского полицейского», - пишет издание.

Согласно информации издания, взяв 1700 гривен в свои руки, Василий покинул салон автомобиля и пригласил выйти иностранца.

«Уже на свежем воздухе патрульный вернул канадцу кредитку и до сотни гривень», - пишет издание.

Как сообщал УНИАН ранее, в одной из парикмахерских Одессы в очереди подрались полицейский и иностранец. Иностранец ненадолго вышел и пропустил свою очередь. Вернувшись, он крайне возмутился, начал ругаться и угрожать парикмахеру. За женщину вступился патрульный, но его оппонента это еще сильнее разозлило. Он бросился к полицейскому с кулаками.