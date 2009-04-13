Ющенко наградил Винского орденом «За заслуги»

Текст указа на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО орденом «За заслуги» III степени. Текст соответствующего указа от 6 апреля размещен сегодня на официальном сайте главы государства. Также настоящим документом В.ЮЩЕНКО наградил государственными наградами ряд лиц “за значительный личный вклад в развитие международных транспортных коридоров Украины, обеспечение строительства глубоководного судового канала «Дунай - Черное море», многолетний добросовестный труд”. В частности, главу Одесской областной государственной администрации Николая СЕРДЮКА Президент также наградил орденом «За заслуги» III степени, а министру охраны окружающей природной среды Украины Георгию ФИЛИПЧУКУ присвоил звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

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