Ющенко наградил Винского орденом «За заслуги»
Текст указа на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО орденом «За заслуги» III степени.
Текст соответствующего указа от 6 апреля размещен сегодня на официальном сайте главы государства.
Также настоящим документом В.ЮЩЕНКО наградил государственными наградами ряд лиц “за значительный личный вклад в развитие международных транспортных коридоров Украины, обеспечение строительства глубоководного судового канала «Дунай - Черное море», многолетний добросовестный труд”.
В частности, главу Одесской областной государственной администрации Николая СЕРДЮКА Президент также наградил орденом «За заслуги» III степени, а министру охраны окружающей природной среды Украины Георгию ФИЛИПЧУКУ присвоил звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».