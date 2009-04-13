Двое работников Укрпочты украли 64 тысячи и ударились в бега

17:25, 13 апреля 2009
Общество
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Милиция догнала...

Работники милиции Киевской области разоблачили и задержали двух молодых людей, работников "Укрпочты", укравших 64 тыс. грн., которые должны были доставить вместе с корреспонденцией на служебном автомобиле в одно из отделений связи.

Как рассказали УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киевской области, в течение недели злоумышленники потратили украденные деньги в ночных развлекательных заведениях.

Один из них был задержан в Донецкой, второй - в Тернопольской областях.

Против обоих возбуждено уголовное дело согласно ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

 

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