Двое работников Укрпочты украли 64 тысячи и ударились в бега

Работники милиции Киевской области разоблачили и задержали двух молодых людей, работников "Укрпочты", укравших 64 тыс. грн., которые должны были доставить вместе с корреспонденцией на служебном автомобиле в одно из отделений связи.

Как рассказали УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киевской области, в течение недели злоумышленники потратили украденные деньги в ночных развлекательных заведениях.

Один из них был задержан в Донецкой, второй - в Тернопольской областях.

Против обоих возбуждено уголовное дело согласно ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.