МВФ и Минфин США насчитали в Украине 50 проблемных банков

В прошлую пятницу в Нацбанке состоялась закрытая встреча временных администраторов украинских банков с руководством НБУ. Кризисных менеджеров впервые консультировали представители Минфина США и МВФ. Совещание продолжалось более 5 часов — с 10.30 до 16.00, и его итоги оказались неутешительными.

Как стало известно «ДЕЛУ», иностранные специалисты рекомендовали украинскому центробанку усилить подготовку временных администраторов. Необходимость в этом, по мнению приглашенных экспертов, вызвана тем, что количество проблемных банков в нашей стране может увеличиться в несколько раз.

«По прогнозам представителей МВФ и Минфина США, около 50 украинских банков могут попасть под введение временной администрации», — сообщил «ДЕЛУ» один из временных администраторов, присутствовавший на закрытом совещании. Напомним, на сегодняшний день временная администрация действует в 11 банках.