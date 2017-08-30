Греческая делегация посетит оккупированный Крым - ИС

В период с 20 по 30 сентября в оккупированный Крым приедет греческая делегация. Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Договоренность о визите была достигнута в исполнение указания из администрации президента РФ между руководителем региональной национально-культурной автономии греков Крыма Шонусом и главой муниципалитета Филис (Греция) Паппусом.

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В состав греческой делегации войдут 7 представителей: Христос Паппус, Георгиос Критикос, Димитриос Стураитис, Саввас Саввас, Василиос Георгиадис, Константина Пападима, Иоаннис Пападопулос.

Цель приезда делегации – "развитие двусторонних отношений, реализация совместных гуманитарных проектов".

"Финансирование визита будет осуществляться из городского бюджета Евпатории (Крым), проект курируется структурными подразделениями ФСБ РФ в оккупированном Крыму", - рассказал Тымчук.

Как сообщал УНИАН, делегация из США, в составе которой были представители американского Центра гражданских инициатив во главе с президентом и основателем этой организации Шэрон Теннисон, находилась в марте в оккупированном Крыму.