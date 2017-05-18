В оккупированный Крым прибыла делегация из США - росСМИ

Делегация из США, в составе которой представители американского Центра гражданских инициатив во главе с президентом и основателем этой организации Шэрон Теннисон, прибыла в оккупированный Крым.

Она находится с визитом в международном детском центре "Артек", заявил сотрудник МДЦ, слова которого передает РИА Новости.

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"Делегация прибыла в наш лагерь. В рамках визита у нас предусмотрено две основные локации. Первое – мы показываем, что сделано в лагере за последние 3 года, второе – встречаем их с детьми из Соединенных Штатов, которые приехали и участвуют в нашей пятой смене", — сказал он.

По словам сотрудника МДЦ, программа визита рассчитана на два часа.

Первый визит Шэрон Теннисон в аннексированный Крым состоялся в июне прошлого года. Тогда в состав американской делегации вошли общественные активисты, экс-чиновники и преподаватели.

Как сообщали росСМИ 19 марта, делегация европейских и украинских политиков прибыла в оккупированный Крым с трехдневным визитом.