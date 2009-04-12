Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Православные христиане сегодня, за неделю до Праздника Светлого Христова Воскресения - Пасхи, празднуют Вербное воскресенье.

Этот праздник еще называют Входом Господним в Иерусалим.

Согласно христианскому учению, в этот день Иисус Христос, за несколько дней до своих крестных страданий, въехал в Иерусалим на осле. Люди, воспевая его, стелили дорогу перед ним пальмовыми листьями.

Поскольку в Украине пальмы не растут, то их заменили ивовыми ветвями. Это дерево издавна почитают украинцы, поскольку первым извещает о приходе весны и имеет целебные свойства.

В Вербное воскресенье во всех церквях проходит торжественный обряд посвящения вербных ветвей. Считается, что они при этом получают магические свойства. Освященная вербная ветвь оберегает жилье от молний. Кое-кто делает из листиков вербы настойку, которая должна лечить от головной боли, желудочных болезней, заживляет раны, снимает жар и исцеляет домашних животных.