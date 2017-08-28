Председатель Житомирской ОГА приглашает поддержать ФК "Полесье" на футбольном матче в Хмельницком

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич приглашает поддержать ФК «Полесье» на футбольном матче в Хмельницком, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Футбольный клуб «Полесье» сыграет на выезде в Хмельницком против «Подолья». Игра состоится в среду 30 августа в 17:30.

Председатель облгосадминистрации Гундич, комментируя игру «Полесье» с «Агробизнесом», отмечает: «Поражение в игре – еще не повод опускать руки в футболе на Житомирщине. Это хороший урок для игроков ФК "Полесье", которые в будущем станут победителями. Для тех, кто верит в своих и готов поддержать в следующей игре, присоединяйтесь».

Для всех, кто болеет за ФК «Полесье» и хочет увидеть их игру с «Подольем» в Хмельницком, будет организован автобус.

Звоните по тел. (0412) 47-46-25 или пишите на электронный адрес obl_info@ukr.net.

Напоминаем, 26 августа в Коростене ФК «Полесье» проиграл «Агробизнеса» со счетом 5:0.