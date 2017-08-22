"Любовь зла, но он вовсе не монстр": звезда сериалов вышла замуж за самого известного преступника Британии (фото)

Британская актриса, звезда телесериалов Пола Уильямсон связала себя узами брака с самым известным заключенным Соединенного Королевства Чарльзом Бронсоном, сообщает Mirror.

64-летний преступник большую часть своей жизни провел в тюрьме - 43 года, 38 из которых прожил в одиночной камере. Бронсон сменил 120 исправительных учреждений, пишет "Лайм".

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В настоящее время рецидивист отбывает пожизненный срок.

"Я не так представляла свой жизненный путь. Любовь зла, но Чарли вовсе не монстр, каким он видится многим. Мы просто хотим быть нормальной парой", - призналась актриса.

По словам Полы, Чарльз сделал ей обручальное кольцо.

Невеста призналась, что Бронсон на свадьбе не был заключенным, а был просто женихом.

Бронсон сделал предложение Поле Уильямсон в феврале 2017 года. На тот момент их отношения длились уже пять месяцев. Актриса стала уже третьей по счету женой преступника.

Настоящее имя Чарльза Бронсона — Майкл Гордон Питерсен. Имя американского актера она выбрал в качестве псевдонима для участия в кулачных боях. Впоследствии он еще дважды менял его — на Чарльза Али Ахмеда и Чарльза Сальвадора.

Первый срок Бронсон получил в 1974 году за вооруженное ограбление. Он не раз избивал сокамерников и охранников, за что заслужил ярлык самого жестокого заключенного в истории Британии.