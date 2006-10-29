В Киеве откроется выставка “Лазерная живопись”

В понедельник, 30 октября в 18-30 состоится открытие выставки “Лазерная живопись”. Организатор - СветоТеатр lux aeterna. На выставке представлены 30 лазерных полотен разного формата. Выставка завершится 5 ноября, во время закрытия выставки также состоится аукцион, после чего выставка начнет свое путешествие в страны ЕС. (Киевский планетарий). Телефоны: 331-30-26; 8-067-409-70-89, 287-75-08, e-mail@luxaeternatheatre.com.ua.