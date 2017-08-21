Россия хочет превратить часть оккупированного Севастополя в село

Часть населенных пунктов и земель Севастополя могут признать сельской местностью. Такое предложение исполняющего обязанности подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Дмитрия Овсянникова поддержал премьер-министр соседней России Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает пресс-служба нынешнего правительства Севастополя 21 августа, передает Крым.Реалии.

Пресс-служба цитирует Медведева, который поручил «учесть специфику Севастополя, имея в виду его уникальное положение, для подключения региона к госпрограммам в области сельского хозяйства».

Ранее 4 августа Овсянников на встрече с Медведевым представил ряд предложений по развитию региона, в том числе он предложил признать часть земель Севастополя землями сельхозназначения, а некоторые населенные пункты – сельскими поселениями. По его мнению, это позволит дополнительно реализовать ряд социальных программ, в том числе «Земский доктор», а также предоставить более широкий спектр мер поддержки сельхозпроизводителям».

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев 18 августа прибыли в аннексированный Крым. Они посетили образовательный центр «Бухта Казачья», музей-заповедник «Херсонес Таврический», а также музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе». Владимир Путин также провел встречу с губернатором Севастополя, назначенным Россией, Дмитрием Овсянниковим. 20 августа Путин посетил образовательный форум «Таврида», который проходил в крымском поселке Стерегущее.

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с визитом в аннексированный Крым президента России.