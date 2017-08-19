Простудилась и ждет хозяев: стала известна судьба кошки с "Фуршета" (фото)

Кошку, которую застали в емкости с сахаром в столичном супермаркете "Фуршет", сотрудники магазина передали неравнодушной девушке по имени Марина Самойленко. Об этом она написала на своей странице в Facebook, отметив, что сейчас кошка находится на карантине, после чего будет искать новых хозяев.

"У нас пополнение. То самое, сахарное. Спасибо сотрудникам "Фуршета", что таки написали мне. Хозяева, которые обещали сегодня забрать кошечку, исчезли. Очень жаль, что котенок вызвал бурю эмоций, но никто так и не подарил ему дом. А сотрудники готовились: показали кошку врачам, искупали, очень ждали, до последнего", – рассказала Самойленко, а также выложила фото с кошкой.

Девушка назвала кошку Сансой и заметила, что та заболела после пережитого стресса. "Это котенок 5-6 месяцев, вискасного окраса и ориенталистым носиком. После перенесенных стрессов ее купали (этого категорически нельзя делать, не переждав карантин), уже сопли и чихи – признак ринотрахеита", – отметила девушка.

"Кошечка имеет хороший аппетит, очень контактная. В крови явно породистые ориенталы были – уж слишком болтлива и собачий характер. Сейчас Санса живет отдельно от моих домашних питомцев, за ней нужно понаблюдать, нормально обработать от паразитов и показать впоследствии врачам. Поэтому красивых фото на кровати пока не будет. После карантина в 2 недели Санса будет искать хозяев. На этот раз – надежных и окончательных", – заверила Самойленко.

Как сообщал УНИАН, накануне в супермаркете "Фуршет, в Киеве, очевидцы сняли на видео, как кошка залезла в открытую емкость с сахаром. Как утверждают авторы видео, прогулку кошки они сняли 15 августа в "Фуршете" на проспекте Победы. Животное запрыгнуло на тумбу с открытыми сыпучими продуктами и спустилась в сахар. Камеры зафиксировали, как кошка прикапывала следы "преступления".