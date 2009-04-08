Новые валюты не смогут составить конкуренцию доллару?

Доллар в ближайшие годы останется одной из главных мировых валют, считает профессор института перспективных исследований (Принстон, США), лауреат Нобелевской премии Эрик Маскин.

"Одной из главных и достаточно стабильных валют остается доллар. По моему мнению, соотношение доллара к другим валютам, по крайней мере в ближайшие годы, не изменится", - заявил он в интервью РИА Новости.

По словам собеседника агентства, новая валюта, возможность создания которой сейчас рассматривается странами Азии, не сможет составить конкуренцию доллару, как мировой валюте.

"Что касается создания азиатского валютного союза и введения им новой валюты ..., то, с моей точки зрения, это в принципе возможно, но это не следует рассматривать как конкуренцию доллару. Скорее, введение такой валюты даст преимущество азиатским странам, поскольку использование одной и той же валюты упростит торговые отношения между ними. Это позволит минимизировать риски в торговых отношениях при изменении курса валюты какой-либо страны", - сказал Маскин.

Эрик Маскин преподавал в Массачусетском технологическом институте, Гарварде и Институте перспективных исследований. Президент Эконометрического общества.

Одна из основных сфер научной деятельности Маскина - развитие теории оптимальных механизмов функционирования рынка. За развитие этой теории ему в 2007 году вместе с Леонидом Хурвичем и Роджером Майерсоном была присуждена Нобелевская премия. Маскин также занимается теорией игр и развитием математических методов в экономической науке.