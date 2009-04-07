Сколько украинских заробитчан погибли в Италии, установить невозможно

Определить точное количество украинцев, пострадавших от землетрясения в Италии будет невозможно.

Такое мнение высказала УНИАН главный редактор “Украинской газеты в Италии” Марианна СОРОНЕВИЧ.

“За три дня до трагических событий карабинеры провели масштабную акцию по контролю за иммиграцией в Фучино, одном из районов региона Абруццо. Военные побывали в заброшенных домах, которые часто дают пристанище иностранцам. 30 из 100 проверенных там лиц не имели разрешению на проживание”, - отметила М.СОРОНЕВИЧ.

По ее словам, Абруццо – это регион неподалеку от Рима с относительно низкой густотой населения и небольшим предложением на рынке труда, однако работу найти там можно: присматривать за пожилыми людьми, работать в сельском хозяйстве, в частности, выпасать и присматривать за скотом.

В то же время, лишь недавно местные власти задумались над созданием Центра приема иностранцев в Васто – местечке на юге региона.

“Сколько нелегальных, нигде не зарегистрированных граждан других стран похоронено в руинах заброшенных домов? Привидений нельзя сосчитать”, – сказала М.СОРОНЕВИЧ.

Она также сообщила, что о лицах, которые работали в домашнем хозяйстве, будет заявлено в органы власти, даже, если они работали нелегально. В то же время, прибавила главный редактор “Украинской газеты в Италии”, не факт, что удастся установить личности всех погибших.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 5 на 6 апреля в итальянском регионе Абруццо произошло землетрясение магнитудой 5,8. Количество погибших в результате стихийного бедствия составляет 200 лиц, сотни раненных, 70 тыс. людей остались без домов.

Сегодня МИД Украины сообщил о гибели одной восьмилетней украинки.