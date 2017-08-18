"Остаться в живых": для австралийки теракт в Барселоне стал третьим после Лондона и Парижа - СМИ

В прессе появилась история жительницы австралийского Мельбурна, для которой наезд на людей в каталонской столице стал третьим терактом, в котором она могла погибнуть.

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26-летняя Джулиа Монако за последние 3 месяца трижды находилась в непосредственной близости от мест, где совершались террористические атаки, — на Лондонском мосту, у Нотр-Дама в Париже, когда экстремист напал на сотрудников правоохранительных органов, и теперь в Барселоне, передает передает местная радиостанция 3AW.

Джулиа Монако, жительница Мельбурна: «Нужно признать, что это не первый раз, когда я попадаю в такие ситуации. Это третий раз. Я оказалась заблокированной в метро во время инцидента на Лондонском мосту, и я также была в Париже в тот день, когда произошел инцидент у Нотр-Дама… Но я все равно хочу продолжать путешествовать по миру!»

По словам девушки, она находилась в магазине на пешеходной бульваре Рамбла, когда фургон влетел на пешеходную зону и принялся таранить прохожих. Монако призналась, что подумала сначала об аварии, когда же люди побежали врассыпную, внезапно осознала, что произошел теракт.

Джулиа Монако: «Нас закрыли в магазине, смятение начало распространяться среди людей, но пока никто по-настоящему не паниковал. Мы могли просто видеть площадь, мы видели просто, что все смотрят в сторону улицы. Как только все начали бежать, я сразу поняла, что произошло что-то более серьезное, чем то, что мы сначала увидели».

По словам Монако, она хочет остаться в Барселоне и продолжить путешествие, несмотря на усталость и шок.