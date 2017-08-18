"Было не просто": режиссер рассказал о съемках фильма "Киборги", посвященного обороне ДАП

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал о съемках художественного фильма "Киборги", посвященного обороне Донецкого аэропорта во время войны на Донбассе.

Читайте такжеЯркие костюмы, ретро-трамвай и отечественные рокеры: появились фото со съемок комедии "Благородные бродяги" во Львове (фоторепортаж)

"Интересовались съемочным периодом очень много людей и моих коллег по профессии. К нам, почти каждый день, приезжали люди из Администрации президента, Министерства обороны и Генерального штаба", – рассказал режиссер в эфире "5 канала".

Режиссер добавляет, что монтаж фильма почти завершен, сейчас идет период пост-продакшена, а именно работа над компьютерной графикой, эффектами и музыкой.

"Было не просто, но я чрезвычайно благодарен всем кто помогал. В первую очередь нашим бойцам, с помощью которых драматург Наталья Ворожбит написала сценарий. Каждый день на нашей съемочной площадке был кто-то из тех, кого мы сегодня знаем как киборгов. У нас очень мощная команда, поэтому мы и преодолели все сложности, которые возникали у нас во время съемок", – отметил Ахтем Сеитаблаев.

По его словам, было привлечено много военной техники и солдат срочной службы.

Премьера картины в Украине запланирована на 6 декабря 2017 года – в День Вооруженных сил Украины.