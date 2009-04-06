Милиция обещает деньги за информацию о расстреле инкассаторов

Милиция Харьковской области установила вознаграждение в размере 500 тыс. грн. за информацию о грабителях, которые 2 апреля расстреляли инкассаторов в Харькове.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области со ссылкой на начальника областной милиции Виктора РАЗВАДОВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Харькове было совершено нападение и убийство трех инкассаторов. Женщина, которая стала свидетелем нападения, была ранена. Грабители, которых, по предварительным данным, было двое, применили автоматическое оружие. Подозреваемые в совершении преступления исчезли с места преступления на двух автомобилях, один из которых - инкассаторский ВАЗ 2109. За несколько часов последний был найден за несколько кварталов от места события. По данным милиции, грабители похитили 300 тыс. грн. банковских денег. В конце прошлой недели милиция обнародовала фотороботы двух грабителей.