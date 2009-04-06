Депутат пытался прорваться через границу с Беларусью

В Житомирской области задержан депутат Олевского районного совета, который пытался прорваться через границу с Беларусью.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Виктор ВЫРВА, пограничники вынуждены были принудительно задержать и передать в суд депутата райсовета, который пытался без прохождения пограничного контроля на автомобиле пересечь государственную границу.

По его словам, 4 апреля около 4 часов утра депутат Олевского райсовета на автомобиле «Opel Astra» пытался на большой скорости пересечь пункт пропуска «Майдан-Копыщанский» без какого-либо досмотра.

"Во время применения пограничниками средства принудительной остановки были повреждены колеса и задержан автомобиль. На требование персонала Госпогранслужбы указанное лицо отказалось предъявлять какие-либо документы и выходить из машины", - отметил В.ВЫРВА.

Он подчеркнул, что принудительно задержанный депутат уже привлекался к суду за неповиновение распоряжению военного.

"Вчера Олевский райсуд привлек депутата-правонарушителя к административной ответственности за нарушение требований статей 185-10, 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях (злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего ГПСУ, нарушение режима в пункте пропуска - УНИАН)", - уточнил В.ВЫРВА.