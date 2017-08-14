Украинская молодежь из более 20 стран мира соберется в Днепре на форум

21-26 августа в Днепре пройдет VII Форум украинской молодежи диаспоры. Всемирный конгресс украинских молодежных организаций в городе состоится впервые и соберет около 700 диаспорян из более чем 20 стран мира, а также украинскую молодежь, которая стремится к международному сотрудничеству. На форуме ожидают также представителей европейского политикума и бизнес-структур, сообщает пресс-служба городского совета.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил: для города это – уникальная возможность привлечь новые инвестиции и заявить о себе как о полноправном члене европейской семьи, ведь именно украинская диаспора является наилучшим лоббистом интересов нашего государства в мире.

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«Люди соберутся не просто, чтобы хорошо отдохнуть. Их цель – плодотворная работа в секциях. Молодежь со всего мира будет обсуждать политические и экономические вопросы. Днепр – форпост украинского патриотизма, и диаспоре интересно увидеть, как сейчас живет наш город. Безусловно, проведению форума предшествовали многочисленные переговоры. И в нынешних непростых условиях Днепру необходимо привлекать к себе как можно больше внимания, в частности, иностранных гостей», – отметил Борис Филатов во время пресс-конференции 14 августа.

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Особенность конгресса в Днепре – общая секционная работа молодежи из Украины и из-за рубежа. Участники форума диаспоры – это этнические украинцы из Литвы, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Германии, Пакистана и других стран мира. Для делегатов запланированы экскурсии по знаковым местам Днепра, среди которых – музей АТО.

Основные сессии пройдут 22 и 23 августа. Из почетных гостей в Днепре ожидают вице-спикера Европейского парламента Рышарда Чарнецкого, госсекретаря Министерства по вопросам демографии, семьи, молодежи и социальной политики Хорватии Марина Стримоту, депутата парламента Румынии Мирослава Петрецкого, заместителя министра информационной политики Украины Дмитрия Золотухина, министра молодежи и спорта Украина Игоря Жданова, известного медиа-эксперта, нардепа Николая Княжицкого, а также почетных послов и консулов разных стран.

Мировое бизнес-сообщество на форуме будут представлять вице-президент Международной торговой палаты ІСС Ukraine Тарас Демкура, руководители Украино-испанской и Украино-сербской торгово-промышленных палат Михаил Петруняк и Мирослав Гочак.

В рамках форума представители диаспоры и жители Днепра планируют установить всеукраинский рекорд. Ко Дню Государственного Флага, который отмечается 23 августа, они хотят создать самый большой сине-желтый флаг, размер которого будет достигать 2,4 м на 23 м. Его украсят петриковской росписью в технике «батик», которая используется для нанесения краски на ткань.