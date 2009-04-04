В Ужгороде задержали самолет, который прилетел по заказу Балоги?

Вчера около 20.00 в международном аэропорту «Ужгород» был задержан за нарушение таможенных правил иностранный самолет LJ-60.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, для обеспечения оперативных мероприятий были привлечены сотрудники УБОП Закарпатской области.

По информации собеседника агентства, самолет выполнял рейс «Прага-Киев-Ужгород». Командиром этого самолета является гражданин США.

По предварительным данным, на воздушном судне отсутствовали документы, которые подтверждают соблюдение таможенного режима и основания для прибытия в Украину.

Сейчас продолжается проверка по факту нарушения самолетом таможенных правил. По некоторым данным, самолет прибыл из Киева в Ужгород по заказу главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ, сообщил собеседник агентства.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, отвечая сегодня на вопрос журналистов по этому поводу, отметил, что еще полгода назад МВД направило в прокуратуру материалы относительно вероятности злоупотреблений В.БАЛОГОЙ при использовании самолетов государственной компании «Украина».

После этого В.БАЛОГА, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, стал передвигаться на частных самолетах.

«Насколько мне стало известно вчера, это передвижение делается на самолетах, которые не прошли растаможивания на территории Украины, – прилетают по вызову из-за границы, и вопреки действующему законодательству осуществляют внутренние рейсы», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. «То есть, они могут летать, например, по маршруту «Вена-Киев», «Киев-Вена» с тем же экипажем на борту что и транзитные, но не могут при этом летать, скажем, в Ужгород или Харьков, перевозя тех или других пассажиров с нарушением действующего таможенного законодательства», - сказал министр.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, именно, учитывая такие обстоятельства, вчера вечером таможенники Закарпатья задержали этот самолет, обратились с письмом в МВД относительно обеспечения охраны общественной безопасности.

«В ходе выяснения ситуации с документами на этот самолет сегодня утром таможенники работают с летчиком – гражданином США. Поэтому - вопросы к таможенникам. Милиция исполняет свою функцию – мы заблокировали вероятный контрабандный транспорт и обеспечиваем охрану порядка на аэродроме», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что определенные лица, насколько ему известно, пытаются вмешаться в ситуацию.