В Одессе задержали подозреваемого в убийстве прораба из-за невыплаты зарплаты

Одесские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве прораба из-за невыплаты заплаты.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 9 августа в полицию поступило заявление от гражданина о том, что исчез его родной брат, который является жителем Лиманского района Одесской области.

Со слов заявителя, его 47-летний родственник два дня назад на автомобиле Audi А6 выехал из дома и его местонахождение неизвестно.

В тот же день полицейские на территории Березанского района Николаевской области, в 100 метрах от трассы «Одесса - Николаев», обнаружили автомобиль пропавшего со следами крови в салоне и в багажном отделении.

Позже в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий одесские правоохранители при содействии херсонских коллег в Херсоне задержали 27-летнего подозреваемого. Отмечается, что он признался в убийстве и рассказал, что мотивом преступления были долговые обязательства.

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«Убитый был прорабом на стройке, где работал злоумышленник. Правонарушитель постоянно выражал свое недовольство по поводу несвоевременной выплаты заработной платы. После очередного напряженного разговора со своим начальником злоумышленник выхватил молоток и нанес потерпевшему несколько ударов по голове», - рассказали в главке.

Установлено, что после убийства злоумышленник вместе с еще одним мужчиной на автомобиле потерпевшего отвезли его и закопали в поле в районе села Фонтанка Лиманского района, а автомобиль отогнали и бросили в Николаевской области.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

В настоящее время работниками полиции проводятся мероприятия по установлению места нахождения второго фигуранта. После чего будет определена правовая квалификация его действий согласно действующему законодательству.