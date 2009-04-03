Прокуратура все еще надеется остановить распродажу киевских предприятий

Прокуратура столицы подготовила иск в суд в связи с неудовлетворением ее протеста на решение Киевсовета о продаже долей пакетов акций коммунальных предприятий города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, в частности, речь идет о протесте прокуратуры столицы на решение «О Программе приватизации объектов права коммунальной собственности территориальной общины города Киева на 2007-2010 годы» в части продажи пакета акций ОАО «АК «Киевводоканал», ОАО «Киевгаз», ОАО «Хлеб Киева», высшего учебного заведения «Открытый Международный университет развития человека «Украина» и ООО «Метровагонсервис» КП «Киевский метрополитен».

Кроме того, как сообщает пресс-служба ведомства, в суд будет направлено обращение прокуратуры в связи с отказом удовлетворить ее иск, касающийся детсада «Орлятко», а именно - речь идет о незаконном решении Киевсовета «О внесении изменений в решение Киевсовета от 27.12.01 №208/1642 «О формировании коммунальной собственности территориальных общин города Киева», в соответствии с которым из коммунальной собственности территориальной общины Печерского района столицы выведено нежилое здание по адресу: переулок Аскольдов, 5, где находится действующее детское дошкольное заведение.

«Учитывая то, что протесты были отклонены, прокуратура столицы уже подготовила соответствующие иски в суд”, - отмечается в сообщении столичной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля на сессии Киевсовета депутаты четыре раза голосовали по подготовленному проекту решения “за отклонение протеста прокуратуры”, связанному с продажей акций стратегических предприятий столицы, потому что не могли набрать 61 голос в его поддержку. Большинство депутатов не соглашались с тем, что протест следует отклонить и согласиться с продажей акций указанных выше предприятий.

По протесту, который связан с детсадом “Орлятко”, депутаты голосовали дважды, поскольку также не набиралось необходимого количества голосов, чтобы его отклонить.

Оба подготовленные проекты решений об отклонении протестов прокуратуры набрали в результате по минимуму необходимых голосов – по 61.