Курс доллара на межбанке

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1825/8,2640, к 11:00 сузился спрэд 8,2100/8,2600, а к 12:00 ценовые уровни снизились к диапазону 8,2050/8,2350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2430/0,2470, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2440/0,2470, и к 12:00 значительных движений не наблюдалось - 0,2450/0,2470. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился и к 12:00 достиг уровня 33,3245 (-0.2355).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1, 3431/33, а к 12.00 поднялись к уровням 1,3471/73. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9877/ 11,1032, к 11:00 цены установились на следующих значениях - 11,0247/11,0978, а к 12:00 ушли вниз до 11,0180/11,0643.