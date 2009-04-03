Оштрафованный водитель подал в суд на ГАИ и прибор «Визир»

В Донецке состоялось первое судебное заседание по делу о правомерности использования ГАИ прибора «Визир».

Об этом 2 апреля сообщила газета «Новая».

По данным истца, водителя Иван ЧЕРНОГО, представители ГАИ предоставили суду информацию, которая ставит под сомнение правомерность рассылки писем с фотографиями нарушителя. «Гаишники подтвердили на суде, что «Визир» не является средством, работающим в автоматическом режиме, - рассказал И.ЧЕРНЫЙ. - Ведь именно работник ГАИ нажимает кнопку «контроль», после чего прибор начинает фотографировать». «Согласно Кодексу об административных правонарушениях, гаишник, зафиксировав нарушение, должен остановить автомобиль и в присутствии водителя составить протокол. Посмотрим, как это заявление воспримет суд, следующее слушание дела перенесли на 16 апреля», - сообщил И.ЧЕРНЫЙ.

Как напоминает газета, житель Донецка И.ЧЕРНЫЙ решил судиться с Донецкой Госавтоинспекцией из-за несогласия платить штраф за правонарушения, зафиксированные специальным устройством «Визир». Как выяснилось, водитель получил письмо от ГАИ с фотографией и квитанцией на 260 гривен - штраф за нарушение правил дорожного движения. Он считает, что правил не нарушал и платить не обязан.

Справка УНИАН. Прибор «Визир» фиксирует состояние движения на дорогах. Работает камера в двух основных режимах: контроль движения с измерением скорости и контроль ситуации на дорогах без измерения скорости. В прибор «Визир» инспектор ГАИ фиксирует максимальный уровень разрешимой скорости, если установленная норма превышается, то устройство делает фотоснимок либо начинается видеозапись. В памяти аппарата «Визир» прописывается дата, время, скорость, данные об автомобиле. Также прибор имеет функцию фиксации, к примеру, места ДТП. Материалы съёмок хранятся в специальном архиве для дальнейшего разбирательства дела о нарушении водителем авто ПДД.