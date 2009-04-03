Товарооборот между Украиной и Россией в 2009 г. сократится

Товарооборот между Украиной и Россией в 2009 г., скорее всего, сократится по сравнению с 2008 г. из-за мирового экономического кризиса. Такое мнение высказал в Киеве журналистам заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач после украинско-российского бизнес-форума. По его словам, в первые месяцы года товарооборот между странами упал почти вдвое. В то же время А.Клепач уверен, что в течение года этот разрыв сократится.

Замминистра сообщил, что на переговорах делегаций двух стран 31 марта - 1 апреля в Киеве обсуждались проблемные вопросы торговли трубами, сахаром. По его словам, Россия до конца года отменит ограничения на поставку украинской патоки. "Однако перед этим состоятся еще одни консультации", - сказал заместитель министра.

А.Клепач отметил, что подготовка к заседанию украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству продолжается. В то же время он сомневается, что это мероприятие состоится в апреле.

Объемы внешней торговли товарами и услугами Украины с РФ за 2008 г. составили 39,885 млрд долл. и увеличились по сравнению с 2007 г. на 18,7%.

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