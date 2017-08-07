Самую популярную песню в сети сыграли на украинских народных инструментах (видео)

В то время, как клип на нашумевшую песню Луиса Фонси и Дэдди Янки – Despacito насобирал более трех миллиардов просмотров, украинская группа представила свою версию хита.

Музыканты из B&B Project исполнили его на народных инструментах – бандуре, аккордеоне и кахоне.

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Видео с инструментальной версией композиции сейчас активно набирает популярность в сети.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, сейчас Despacito считается мировым рекордсменом по просмотрам, а вот в Малайзии песню запретили на государственных радиостанциях.

Отметим, B&B Project - украинский инструментальный коллектив из Киева, который активно популяризирует народные инструменты. Его участниками являются Татьяна Мазур и Сергей Шамрай.