Что ест армия - должны разобраться Прокуратура и СБУ

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что ситуация с продовольственным обеспечением Вооруженных сил Украины должна стать предметом рассмотрения Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня журналистам.

По словам А.ГРИЦЕНКО, возглавляемый им комитет получил немало материалов, свидетельствующих о том, что в угоду конкретным должностным лицам, в частности на уровне руководителя Департамента закупок Минобороны, осуществляется вытеснение одних представителей этого бизнеса (речь идет о привлечении коммерческих фирм для организации питания в воинских частях – УНИАН) и заведение в эту сферу «своих».

«Вопрос продовольственного обеспечения в Вооруженных силах уже давно мог бы стать предметом рассмотрения Генпрокуратуры и СБУ», - считает А.ГРИЦЕНКО.

В то же время, он добавил, что имеющиеся материалы о нарушениях комитет направил в эти правоохранительные органы.

А.ГРИЦЕНКО также сообщил, что в комитете по нацбезопасности есть информация о том, что некоторые проблемы с продовольственным обеспечением в армии создаются умышленно, для того чтобы стимулировать пересмотр подписанных раньше соглашений на продовольственное обеспечение и заключение новых контрактов.

Согласно имеющейся в УНИАН от источника в Минобороны информации, не исключено, что недавний факт отравления курсантов в Харькове может быть связан с попытками передела между конкурирующими бизнесовыми структурами рынка предоставления услуг по обеспечению воинских частей питанием.