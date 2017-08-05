Российская группа Uma2rman решила не выступать в Крыму

Российская группа Uma2rman не сможет выступить на закрытии фестиваля «Extreme Крым – 2017» из-за болезни солиста Владимира Кристовского, сообщают крымские СМИ со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Музыкант записал видеообращение, в котором извинился перед гостями фестиваля, передает Крым.Реалии.

«Здравствуйте, дорогие друзья. К сожалению, по техническим причинам мы не сможем выступить на фестивале «Extreme Крым – 2017». Но нам очень бы хотелось, поверьте. Но я заболел, какая у меня ангина, все горло разнесло, поэтому я просто, к сожалению, не смогу выступить, и никто за меня не сможет спеть. Мы уже хотели Серегу (гитариста Сергея Кристовский – КР) заставить, но он текстов не знает», – сказал Владимир Кристовский и выразил надежду на то, что группа сможет выступить на фестивале в следующем году.

Фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым – 2017» проходит на побережье мыса Тарханкут в анексованому Крыму с 19 июля по 6 августа.

Иностранные артисты, приезжающие с гастролями в аннексирован Россией Крым Украины через закрытые пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на анексованнной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, потеряли возможность выступать на материковой Украине.

В украинском МИД 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.