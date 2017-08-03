Во львовском храме Петра и Павла выступил крупнейший в мире лондонский рок-хор (видео)

11:01, 03 августа 2017
Общество
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В Украину певческий коллектив приехал впервые и за собственный счет.

Лондонский хор не поехал в Диснейленд ради Львова / Кадр из видео 1+1

Во львовском храме Петра и Павла выступил крупнейший в мире лондонский рок-хор. Его руководитель - украинка Кристина Дмитрик, родом из Тернополя, уже восемнадцать лет живущая в Лондоне. Сама она была участницей "Голоса страны".

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В Украину певческий коллектив приехал впервые и за собственный счет. У хористов был выбор провести концерт в Диснейленде, однако предпочтение они отдали Львову. Концерт рок-хора благотворительный, в поддержку детей-сирот.

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Теги: #лондонский рок-хор во Львове