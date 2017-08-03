Полиция задержала женщину, которая разгуливала обнаженная столицей (видео)
Голышом женщина прошла несколько километров.
Накануне дама без одежды разгуливала по центру города несколько часов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ее еще на площади Победы, а полицейские остановили на Крещатике. Получается, голышом барышня прошла несколько километров.
Полицейские замотали обнаженную женщину в светоотражающую жилетку и вызвали скорую. Женщину без нижнего белья забрали в психушку.
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Как сообщал УНИАН, 2 августа в Киеве на площади Победы застали женщину, которая шла по улице совершенно без одежды. Неизвестная неспешно и уверенно переходила оживленную дорогу и не обращала внимание на автомобили. Необычный случай снял Instagram-пользователь Владимир Литвинов.