Полиция задержала женщину, которая разгуливала обнаженная столицей (видео)

Накануне дама без одежды разгуливала по центру города несколько часов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ее еще на площади Победы, а полицейские остановили на Крещатике. Получается, голышом барышня прошла несколько километров.

Полицейские замотали обнаженную женщину в светоотражающую жилетку и вызвали скорую. Женщину без нижнего белья забрали в психушку.

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Как сообщал УНИАН, 2 августа в Киеве на площади Победы застали женщину, которая шла по улице совершенно без одежды. Неизвестная неспешно и уверенно переходила оживленную дорогу и не обращала внимание на автомобили. Необычный случай снял Instagram-пользователь Владимир Литвинов.