В центральном парке Харькова появилась площадка для выездных брачных церемоний

В субботу, 29 июля, в харьковском парке имени Горького начала работать площадка для выездных брачных церемоний. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Светлая деревянная беседка с навесом расположена неподалеку от кинотеатра "Парк". Пространство без труда может вместить несколько десятков гостей, а задняя стенка беседки украшена большими искусственными цветами. Оформление площадки еще не закончено: вближайшее время там появится освещение и искусственный газон.

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"Проведение торжественного мероприятия в парке Горького доступно для всех жителей города. На сегодняшний день здесь уже запланировано 110 церемоний", - рассказала директор КП "Счастливый город" Ольга Прудко.